Liguria. E’ morto nella notte in una clinica romana, per complicanze di una caduta, il grande musicista e compositore Ennio Morricone. In 91 anni di vita, l’autore delle colonne sonore più celebri del cinema italiano e mondiale, si è impegnato nella sua attività anche per la Liguria. Recentemente, infatti, ha voluto donare alla città di Genova un brano dedicato alle vittime del Ponte Morandi.

Si intitola “Tante pietre a ricordare”, la composizione che sarà eseguita dall’orchestra del Teatro Carlo Felice la sera prima dell’inaugurazione del nuovo ponte.

Il genio di Morricone ha firmato molte colonne sonore del cinema italiano e mondiale che sono destinate a diventare un tassello importante della storia a partire dai film di Sergio Leone (Il buono il brutto e il cattivo, Per un pugno di dollari, C’era una volta il West, C’era una volta in America), senza dimenticare quelli di Giuseppe Tornatore (Nuovo Cinema Paradiso), ma anche lo stesso Quentin Tarantino: la colonna sonora di “The Hateful Eight” ha vinto l’Oscar nel 2016 dopo che Morricone aveva ricevuto la statuetta alla carriera nel 2007.

Moltissimi sono stati i premi vinti dal maestro, tra cui tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, dieci David di Donatello, sei Bafta.

Le strade di Ennio Morricone e della Liguria si sono incrociate anche attraverso la collaborazione con alcuni nomi del cinema e della musica nostrana: il premio Oscar ha firmato la colonna sonora del film del regista genovese Giuliano Montaldo “Sacco e Vanzetti” (1971) e firmò la colonna sonora del film “La cuccagna” (1962) di Luciano Salce che vide interprete principale Luigi Tenco e, tra i brani, anche La ballata dell’eroe di Fabrizio De Andrè.

Per Gino Paoli, “genovese d’adozione”, Morricone firmò gli arrangiamenti di “Sapore di sale” e Paoli gli restituì il favore scrivendo “Angel Face”, musica per il film “Una pistola per Ringo”.

Quello che diamo oggi è un sofferto addio al grande Ennio Morricone, anche se un saluto glielo avevamo già rivolto lo scorso anno, quando si era ritirato dalle scene.