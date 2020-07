Senato, Paolo Ripamonti (Lega) riconfermato vice presidente della commissione Industria

Liguria. Il senatore ligure della Lega, Paolo Ripamonti, è stato confermato nel ruolo di vice presidente della commissione industria del Senato.

“Sono molto soddisfatto per la mia riconferma alla vicepresidenza della decima commissione industria, commercio e turismo – commenta – Come dimostrano anche le riconferme alla presidenza delle commissioni agricoltura e giustizia dei colleghi senatori della Lega Vallardi e Ostellari, evidentemente il buon lavoro e l’impegno ripagano e superano ogni logica politica”.

“Ringrazio il nostro capogruppo Massimiliano Romeo per la fiducia e sono onorato di poter continuare il lavoro già intrapreso in una commissione così importante per il Paese e per la Liguria soprattutto in questa delicatissima congiuntura economica”.