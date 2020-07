Selezioni a squadre Optimist alle padrone di casa di Pra’. Quarta Varazze

Sabato 25, in una surreale atmosfera da Covid19, sul nuovo piazzale della base nautica del C.N. Ilva, ancora parzialmente in ricostruzione, una trentina di ragazzi si sono trovati per le selezioni a squadre Optimist. Dopo la riunione con gli ufficiali di regata e la predisposizione del campo di gara, la competizione si è aperta delineando da subito due gruppi compatti.

Con un passo inesorabile, il “capostazione” Barrasso ha inanellato una partenza dietro l’altra fino alla conclusione del Round Robin, per complessivi 21 match, la cui classifica vedeva, nell’ordine, la squadra 1 dello YCI, il CN Ilva, lo YC Sanremo e il Varazze CN, davanti ai pur volonterosi ma meno esperti ragazzi delle squadre 2 di YCI e YC Sanremo e del CV Vernazzolesi.

Nonostante la prima uscita aveva fatto pensare ad una vittoria dello YCI1, sorprendentemente, nei due match di finale, disputati sotto una incredibilmente tenace, se pur debole, brezza da sud-est, i ragazzi dello YCI si sono fatti sorprendere tatticamente e con due match molto simili, i velocisti dell’Ilva (Pastorino e Margaria) sono schizzati nelle prime due posizioni lasciando come unica tattica possibile lasciare le due ragazze in settima e ottava; ma la Curcio, di fatto caposquadra, e la Mulone non cadono nella trappola e i due match si chiudono entrambi con i padroni di casa vincenti per un paio di punti.

Questa la classifica finale:

1) CN ILVA– Pastorino E., Margaria, Mulone, Curcio, (Ferretti)

2) YCI 1 – Cindolo, Lulli, Dogliotti, Burlando

3) YCS Whisky – Manica, De Noe, Monaco, Di Meco

4) Varazze CN – Rogantin, Molinari, Fedeli, Autano

5) YCI 2 – Porelli, Moi, Corradi, Trillo, Silvestro

6) YCS Charlie – Frassoni, Rossano, Trucchi, Da Sacco

7) CV Vernazzolesi – Pastorino L., Catania, Trentini, Santin