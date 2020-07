Sedicenne scompare a Diano Marina: ricerche in atto anche nel savonese

Provincia. È scomparso da Diano Marina e le ricerche sono state attivate in tutta Italia e, a maggior ragione, nel savonese, vista la breve distanza geografica dal punto dell’ultimo avvistamento.

Protagonista è un ragazzo di 16 anni del quale, come si vince da Riviera24.it, non si hanno più sue notizie da ieri, quando, intorno a mezzanotte, ha lasciato il gruppo di amici con i quali era uscito e si è allontanato dalla piazza.

E ora, Dario, originario di Chieri, in provincia di Torino, sembra scomparso nel nulla. Stando alle informazioni raccolte, il ragazzo potrebbe indossare uno zaino nero dell’Invicta, un paio di scarpe bianche con il disegno di due palme sul tallone, una maglietta a fiori molto colorata oppure una maglietta con disegni di dinosauro colore verde ed un paio di bermuda rosso scuro o verdi. Avrebbe portato con sé anche una felpa, tutta nera, col piccolo logo della Nasa.

I carabinieri della compagnia di Imperia lo stanno cercando ovunque con un massiccio dispiegamento di forze, sia a terra che in mare. Le ricerche sono state diramate in tutta Italia e si concentrano particolarmente in Liguria e in Sardegna, dove vive un fratello, che il giovane potrebbe in qualche modo cercare di raggiugnere.

A Diano sta arrivando anche l’unità cinofila con i cani molecolari da Firenze. Chiunque vedesse Dario (foto copertina), è invitato a chiamare il 112.