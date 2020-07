Scuole finalesi, il sindaco Frascherelli: “Analisi complessiva di esigenze e necessità di tutti i plessi”

Finale Ligure. “Da settimane, insieme agli uffici comunali competenti, stiamo confrontandoci con i diversi plessi e la direzione didattica per verificare le esigenze e le necessità di tutte le nostre scuole”. Lo comunica, in una nota, il primo cittadino di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

“Come illustrato dall’Assessore Bricchetto in sede di Commissione consigliare a tutti i consiglieri, e come ribadito nei diversi incontri e sopralluoghi eseguiti da parte di amministrazione e uffici comunali – spiega il sindaco -, prima di ogni decisione e scelta occorre una visione complessiva di tutto il territorio, ed in seguito individuare le soluzioni piu opportune per tutti i plessi con eventualmente decisioni di utilizzo di palazzi comunali al momento liberi. Anche le scuole elementari Celesia sono inserite in questo ampio disegno che interessa tutta la città e tutti i nostri studenti, e che sia proprio il Consigliere di Minoranza Gualberti che ne prenda le difese stona molto, visto che è stata la sua Giunta a deciderne il trasferimento ‘provvisorio’ sapendo benissimo che sarebbe stata una decisione difficile da recuperare”.

“I campanilismi che caratterizzavano la sua Giunta hanno creato oggi un problema ancora irrisolto – continua Frascherelli -. Ci pare poco serio e poco coerente ergersi ora paladini di un qualcosa in contrasto con la sua vecchia Amministrazione e le scelte condivise a suo tempo. Di certo chiunque può cambiare idea, è sintomo di umiltà ed intelligenza ammetterlo, ma fatto così ne perde ogni pregio. Forse sarebbe stato il caso di rifletterci maggiormente anni fa. Pazienza, oggi gestiremo anche questa operazione lasciata a metà. Tutti i nodi vengono al pettine, spiace solo che si cavalchi sempre i sentimenti del momento creando problemi alla cittadinanza”.

“Continueremo a seguire il programma dell’analisi della situazione complessiva ed entro i primi giorni di agosto avvieremo un disegno con soluzioni funzionali e gestibili per ogni plesso, con l’obiettivo di fornire risposte a tutti, soprattutto ai giovani studenti” conclude.