Scuola vela, all’Aquilia i corsi del progetto Educamp Smart

Laigueglia. L’Associazione Sportiva Aquilia, nell’anno del suo sessantesimo anniversario, è riuscita ad ottenere un ulteriore prestigioso accreditamento presso il Coni diventando l’unica scuola vela della provincia di Savona che possa fregiarsi della qualifica di centro estivo progetto Educamp Smart – Coni 2020.

Sono già iniziati i corsi settimanali multidisciplinari che daranno la possibilità ai partecipanti, residenti e turisti tra i 5 e 17 anni di età, di sperimentare la vela, il Sup, il surf da onda ed il nuoto, nel rigido rispetto delle linee guida Covid-19 per i centri estivi come imposto da Regione Liguria.

Ma non solo. I partecipanti, grazie al format Educamp, potranno richiedere ed usufruire dei voucher stanziati da Filse ed Inps per il pagamento dei corsi, quindi il servizio verrà reso senza oneri per le famiglie.

“Il consiglio direttivo, con un grosso sforzo organizzativo, ha voluto dare anche questo’anno un’opportunità ai giovani ed alle loro famiglie in modo da poter godere di un’esperienza sportiva all’aria aperta ed in piena sicurezza dopo un periodo non facile – dichiarano i dirigenti dell’Aquilia -. Un ringraziamento particolare al sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme che ha creduto sin dall’inizio in questa iniziativa”.