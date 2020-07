Scontro tra due motocicli a Savona, tre feriti

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 45, si è verificato uno scontro tra due motocicli in corso Tardy e Benech, per cause ancora in via di accertamento. A bordo di un mezzo due persone, finite a terra dopo l’urto, così come il conducente dell’altro ciclomotore coinvolto nel sinistro.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di tre ambulanze: i militi della Croce Bianca di Savona, i militi della Croce Rossa di Vado Ligure e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte del personale sanitario le tre persone ferite sono state trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: stando a quanto riferito non hanno riportato gravi traumi o ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Fortunatamente l’impatto non sarebbe avvenuto a forte velocità, tuttavia sono in corso i rilievi e gli accertamenti sulle cause e l’esatta dinamica dell’incidente: qualche ripercussione alla viabilità cittadina nella zona interessata.