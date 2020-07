Scontro auto-moto nella notte ad Orco Feglino: ferito centauro

Orco Feglino. Incidente nella notte ad Orco Feglino, in via Aquila, dove intorno alle 3.30 si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il centauro, caduto a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi, ma prima dell’arrivo dell’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo e del 118 il motociclista è stato soccorso da un’altra auto e trasportato in ospedale a seguito delle ferite riportato nel sinistro stradale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che sta svolgendo le indagini e gli accertamenti del caso per ricostruire l’episodio e l’esatta dinamica.

Illeso il guidatore della vettura coinvolta nello scontro tra i due mezzi.