Scomunicato ex parroco di Garlenda e Casanova Lerrone: è “vescovo” di una comunità ortodossa non riconosciuta

Garlenda/Casanova. “E’ una cosa che crea molto dolore. Un uomo di quasi 80 anni che quest’anno avrebbe celebrato i 50 anni di sacerdozio nella chiesa cattolica e compie questa scelta di essere ordinato ‘vescovo’ in una comunità ecclesiale ortodossa, appartenente a una chiesa che non ha alcun legame con le chiese ortodosse che noi siamo abituati a concepire, e per altro non ha nessun dialogo con la Santa Sede: questo il motivo per cui è scattata la scomunica“.

A dichiararlo a Riviera24 è il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti, in merito alla vicenda che ha visto protagonista Giovanni Ferrando, 79 anni, che si è fatto ordinare “vescovo” da una non ben definita comunità ortodossa. Questo il motivo per cui è scattata, come prevede il codice di diritto canonico, la scomunica “latae sententiae”.