Scommesse: pronti a ripartire con Champions League, NBA e tennis

L’epidemia che si è abbattuta su tutto il mondo non ha fermato solo lo sport, ma anche le scommesse sportive. Milioni di appassionati del gioco d’azzardo sono rimasti in fremente attesa che le principali discipline tornassero in campo. Il tempo è finalmente arrivato per il calcio, che con la Bundesliga ha dato il via alle principali competizioni a livello europeo. A quello tedesco si sono poi accodati il campionato spagnolo, italiano e inglese, mentre il francese ha deciso di chiudere i battenti in anticipo.

Ora che però tutti i principali campionati nazionali a livello continentale sono in procinto di terminare, per gli scommettitori si apre la ghiotta occasione di piazzare delle giocate su Champions ed Europa League. Il meglio del calcio del Vecchio Continente tornerà in campo ad inizio agosto e per gli appassionati delle scommesse sarà una vera cuccagna. Due settimane di calcio ai massimi livelli, con sfide intensissime e che sfoceranno nelle finali Champions di Lisbona e quella dell’Europa League di Colonia. Le grandi favorite della vigilia solo il Manchester City e il Bayern Monaco per la coppa dalle grandi orecchie e il Manchester United per quanto riguarda la seconda competizione continentale per importanza.

A ripartire a fine luglio sarà anche l’NBA. La lega di basket più bella del mondo si incontrerà a Disney World ad Orlando dove si giocheranno le ultime gare della regular season. Terminate queste sarà il momento dei play-off, che quest’anno si annunciano più equilibrati che mai, sia per le forze in campo che per tutti i motivi contingenti. Le quote per la vittoria finale dell’anello di campione NBA sono molto interessanti, con i Los Angeles Lakers di LeBron James che partono con i favori del pronostico (3.30), dinanzi ai Milwaukee Bucks guidati da Antetokounmpo (3.50) e l’altra squadra di Los Angeles, i Clippers, dati a 4.33. I campioni in carica dei Toronto Raptors sono dati a 14.00 (quote al 23 luglio 2020) e chissà che come un anno fa non riescano a sorprendere tutti.

Se il mondo del basket americano vede oramai prossimo il taglio del nastro, non altrettanto si può dire per il tennis. L’inizio ufficiale delle competizioni era stato fissato per i primi giorni di agosto, ma la situazione molto delicata che si sta vivendo negli Stati Uniti ha già portato alla cancellazione del primo trofeo post-Covid: quello di Washington. In dubbio, ora, tornano anche gli US Open, che avrebbero dovuto segnare il grande ritorno del tennis maschile. Al momento in giro per il mondo si stanno disputando tornei di esibizione, talvolta anche di livello piuttosto alto, con alcuni protagonisti della top 10. Matteo Berrettini, ad esempio, attuale n. 8 al mondo è stato tra i più attivi, così come Thiem. Il nostro consiglio è di non solo continuare a monitorare la situazione per comprendere quando il circuito ATP tornerà ufficialmente in campo, ma anche di dare un’occhiata ai migliori siti che propongono le scommesse surebet, così da essere sicuri di mettervi in tasca un discreto gruzzoletto senza troppa fatica.