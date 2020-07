Schianto in auto, tragedia in Trentino: muore bimbo di 11 anni di Albissola

Albissola Marina. Tragico epilogo per quella che era iniziata come una classica vacanza in famiglia. In seguito ad un grave incidente stradale, avvenuto sabato pomeriggio in Trentino, un bambino di 11 anni, residente ad Albissola, è deceduto.

Il sinistro è avvenuto nella galleria Valaverta, tra Ziano e Predazzo. Il piccolo si trovava in auto con il padre, Massimo Durante, che avrebbe riportato ferite giudicate lievi, e la madre, Tiziana Garbarino, maestra elementare, che si trova invece ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santa Chiara di Trento, in prognosi riservata.

Fatale uno scontro con un’altra auto, proprio mentre la famiglia albissolese, stando a quanto riferito, si stava recando in Val di Fassa per trascorrere alcuni giorni di vacanza.