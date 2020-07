Scatta l’allarme incendio al Bingo di Loano: intervento dei vigili del fuoco

Loano. Allarme questo pomeriggio all’interno del Bingo di Loano dove – poco dopo le 16 – del fumo si è diffuso all’interno delle sala fumatori della struttura di via Azzurri d’Italia.

Il fumo avrebbe messo in allarme il personale costringendolo a far uscire in via precauzionale gli ospiti presenti nel locale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i militi della Croce Rossa loanese.

Le verifiche effettuate dai pompieri hanno accertato un problema all’impianto dell’aria condizionata, che sarebbe andato in cortocircuito generando la coltre di fumo all’interno della sala. L’intervento si è quindi concluso pochi minuti dopo senza conseguenze.