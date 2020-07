“Scàmpati” con il Festival Terreni Creativi 2020 di Kronoteatro

“Scàmpati porta in sé un duplice senso: da un lato, l’aver subito, come tutti, un doloroso contraccolpo ed esserne usciti fuori ammaccati e frastornati, ma non per questo meno combattivi, dall’altro in riferimento al dialetto ligure, dove scamparsi sta per divertirsi, svagarsi. Ancora una volta, vogliamo, già dal titolo, dichiarare la nostra natura e il nostro intento: guardare gli orizzonti più lontani, senza dimenticarci del nostro territorio”.

È questa la spiegazione che Tommaso Bianco ha dato in merito al titolo dell’undicesima edizione di Terreni Creativi, il festival multidisciplinare ideato, diretto e organizzato da Kronoteatro nelle aziende agricole di Albenga e sostenuto dal MIBAC, dal Comune di Albenga, dalla Regione Liguria, dalla Fondazione De Mari e da numerosi sponsor privati.

Festival che quest’anno avrà una sola location, l’Azienda Agricola Biologica BioVio a Bastia d’Albenga, e si terrà nelle serate 1 e 2 Agosto 2020 in una versione ridotta, ma non meno interessante.

La “ricetta” vincente della manifestazione vedrà quindi alcune inevitabili modifiche, a partire dalla componente sociale, che per ovvie ragioni legate all’emergenza sanitaria vedrà una riduzione.

“Nonostante le difficoltà di realizzazione imposte dai protocolli di sicurezza e la grave crisi economica che stanno vivendo le aziende sostenitrici del festival, abbiamo fortemente voluto questa edizione di Terreni Creativi. Seppur con un programma più ridotto e un format necessariamente meno conviviale, crediamo che sia importante dare un segno politico di presenza e resistenza tanto alla comunità che siamo riusciti a creare sul nostro territorio, quanto al comparto nazionale.

Sarà un Terreni Creativi perciò diverso, ma non per questo meno interessante. Teniamo duro e pensiamo già a come sarà il nostro festival 2021”.

Tommaso Bianco, fondatore e attore di Kronoteatro, che ho sentito telefonicamente, è positivo e fortemente motivato a proseguire, malgrado tutto. In effetti, i componenti di Kronoteatro sono riusciti a creare attorno al loro lavoro una comunità forte e compatta ad Albenga. Comunità che conta sulla loro attività culturale nuova, originale, di ampissimo respiro e profondità.

“In qualsiasi situazione, noi vogliamo esserci, per dare continuità a un filone culturale che ad Albenga ha creato aspettative. Riceviamo il sostegno di persone e aziende che credono in noi e anche per questo abbiamo voluto comunque organizzare il Festival 2020. Proprio per tutte le difficoltà, Terreni Creativi 2020 ha un particolare significato: è un atto di ringraziamento verso la comunità che si è creata intorno a noi”.

Due serate, una sola azienda, tante regole, quindi, ma senza stop: si procede con resilienza. L’11° Festival Terreni Creativi sarà così configurato: due spettacoli a sera – uno di danza e uno di teatro – inframezzati da musica dal vivo con Rock‘n’Roll robots e Riviera Gang Crew.

La serata di sabato 1 agosto si aprirà alle ore 21 con la prima parte dell’intervento musicale di Luigi Ranghino, pianista e compositore apprezzato in Italia e all’estero. Alle ore 21.45 Porpora dell’artista Simona Bertozzi, uno studio di materiali in itinere assemblati per l’occasione della sua presenza ad Albenga. Alle 22.10 l’ultima parte dell’ intermezzo musicale e alle 22.30 Babilonia Teatri con Calcinculo, uno spettacolo in cui la musica e il teatro dialogano tra loro per fotografare il nostro oggi.

La seconda e ultima serata del festival, domenica 2 agosto, si aprirà alle ore 21 con Al Doum & The Faryds, che proporranno un mix di musica araba e africana da i ritmi psichedelici. Alle ore 21.45 Primitiva di Manfredi Perego, un viaggio all’interno della più antica percezione di sé: quella animalesca e al contempo impulsiva e fragile. Alle 22.10 la seconda parte dell’intervento musicale e, a seguire, alle 22.30, il debutto dei Maniaci d’amore con Siede la terra, un nuovo lavoro pensato espressamente per Terreni Creativi, a partire dal desiderio di aggredire il più presto possibile alcuni temi oggi incandescenti: il senso della comunità, l’interdipendenza degli individui, il rapporto tra generazioni.

Un Festival unico nel suo genere che attendiamo e che, anche quest’anno, Kronoteatro non ci farà mancare, come ha sottolineato il Sindaco, Riccardo Tomatis – “Terreni Creativi supera la Pandemia e, sebbene con qualche accortezza derivante dalla necessità di rispettare le norme “AntiCovid”, torna nelle nostre straordinarie aziende agricole.

Questa rassegna rappresenta un connubio perfetto tra cultura, spettacolo e territorio e, grazie alla sua unicità, è entrata ormai da anni nel cuore degli ingauni”.

Albenga, una bellissima città della Liguria di Ponente, ricca di terreni fertili in cui far germogliare generosamente ortaggi, fiori e cultura.

Camilla Vio, dell’Azienda Agricola Biologica BioVio, l’unica location per l’edizione Terreni Creativi 2020, con calore ha fatto due chiacchiere telefoniche con me e mi ha piacevolmente colpito l’entusiasmo dimostrato per il lavoro svolto con determinazione da Kronoteatro – “Avvicina la natura agricola di Albenga alla cultura e al teatro, facendo vivere esperienze uniche nel loro genere. Il fatto che Kronoteatro abbia organizzato la due giornate di festival, malgrado le restrizioni, è un forte messaggio di positività nei confronti della comunità e allora mi è parso doveroso concedere i nostri spazi aziendali per le rappresentazioni. È il nostro modo di ringraziarli per quello che fanno per noi, per i nostri giovani e per dire forza, andate avanti!”.

Qualche notizia di ordine logistico: è ovviamente raccomandata la puntualità, perché la gestione sarà più complessa.

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso, sarà obbligatoria ed esclusiva la prevendita online dei biglietti (www.terrenicreativi.it / intero €20 / ridotto under 14 €12 / pass sostenitore valido due serate € 70). Inoltre, a causa del distanziamento sociale, la capienza massima dell’area festival sarà limitata e l’accesso avverrà previa misurazione della temperatura corporea. Ogni spettatore dovrà essere dotato di mascherina.

1 e 2 Agosto Festival Terreni Creativi 2020 a Bastia d’Albenga presso Azienda Agricola Biologica BioVio: si possono già acquistare i biglietti per questi due appuntamenti imperdibili! Prenotate subito il vostro posto sui Terreni Creativi di Albenga!

