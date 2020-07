Savona. È stato rinnovato il sito istituzionale e turistico del Comune di Savona. Una nuova veste grafica, quindi, a portata di clic, con più contenuti e navigazione facilmente accessibile anche da mobile, smartphone e tablet, per avere tutte le informazioni riguardo la città della Torretta.

Attivo da giovedì 16 luglio, il portale avrà un nuovo look, più notizie in evidenza e un’impostazione che facilita il dialogo con i cittadini grazie a una navigazione agile ed intuitiva da qualsiasi dispositivo mobile.

E’ questo il risultato di un laborioso intervento di restyling del sito internet istituzionale del Comune. Il vecchio sito realizzato agli inizi del 2008, ricchissimo di contenuti, rimarrà in consultazione ma non sarà più aggiornato.

Il rinnovamento è stato realizzato grazie ai fondi POR FESR 2014/2020 – Asse 6 città OT2 “Nuove tecnologie della comunicazione – Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” – AZIONE 2A.15 relativa a “Realizzazione del nuovo portale istituzionale/turistico del Comune di Savona”.

Si inaugura anche il sito turistico, visitsavona.com, presentato in anteprima durante il Tavolo del Turismo. Il sito (in italiano e in inglese) si apre con un video che concentra le eccellenze di Savona, poi approfondite nelle varie sezioni.

Il logotipo, che richiama un nodo marinaro, è stato elaborato cercando di caratterizzare con elementi grafici le sei offerte del turismo savonese: crocieristico, balneare, universitario, congressuale, religioso e sportivo.

“Un impegno assunto portato a termine per rendere l’amministrazione comunale più accessibile e trasparente per i cittadini e le imprese – afferma il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – e per promuovere in campo turistico la nostra città” .

L’operazione ha visto il coinvolgimento del campus universitario di Legino: “Il campus sarà coinvolto anche in una fase successiva – ha aggiunto il sindaco – Grazie ad una borsa di studio elargita da Costa Crociere, uno studente del campus aiuterà a mantenere il sito turistico vivo e costantemente aggiornato”.