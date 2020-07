Savona, una petizione per chiede al Comune di sistemare le aree gioco: raccolte 300 firme

Savona. E’ stata già sottoscritta da più di 300 persone (in appena) la petizione che chiede al sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e alla sua giunta di “provvedere alla manutenzione totale delle aree gioco per bambini presenti sul territorio comunale”.

Spiegano gli organizzatori: “Attiviamo questa raccolta firme per chiedere al Comune di Savona un semplice e limpido atto di civiltà: la manutenzione totale di tutti i giochi e le aree destinate ai bambini. Abbiamo vissuto mesi pesantissimi a causa della pandemia, durante la quale tutti i bambini e le bambine di questa città sono stati costretti nelle mura domestiche. Riteniamo doveroso, nel rispetto dei diritti dell’infanzia, dei bambini, delle bambine e di tutte le famiglie savonesi, una manutenzione immediata delle suddette aree gioco”.

“Chiediamo a tutte le persone che si riconoscono in questa richiesta di sottoscrivere, firmare e diffondere il nostro appello. Affinché i bambini di Savona possano godere e fruire degli spazi pubblici a loro dedicati. Chiediamo sia seguita la più basilare norma di civiltà: il rispetto per i bambini e per l’infanzia”.