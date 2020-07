Savona. Questa sera ha animato la città di Savona con balli e musica il flash mob #CasualMente organizzato da Katia Orengo, Barbara Guagnini e Daniela Liaci.

All’insegna di abiti bianchi, le note di Jerusalema e tanto divertimento, l’evento ha coinvolto un gruppo numeroso di cittadini di tutte le età, veicolando un messaggio di abbondanza: “Un augurio per tutti noi, per la nostra città, per i nostri amici e per chi amiamo. È la danza dell’abbondanza” spiega Katia Orengo.

di 8 Galleria fotografica Il flash mob #CasualMente









Poi continua: “La danza è vita. La vita è misteriosa, ci fa rincontrare persone dopo tanto tempo oppure ci travolge nel dispiacere, la vita è abbondante ed io oggi la voglio celebrare… Non è facile, è vero ma è semplice”.

L’evento ha preso il via dal ponte mobile della Darsena, ha raggiunto, con una scia di colore il Brandale, piazza Pertini, per poi approdare in piazza Sisto IV, dal comune.