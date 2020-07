Ennesimo caso di degrado e sporcizia dilagante a Savona: stavolta la zona “colpita” è quella nei pressi della Chiesa parrocchiale San Francesco da Paola, nel popoloso quartiere Villapiana.

Una nostra lettrice e residente nelle vicinanze ci segnala infatti che da alcuni giorni nella piazza della chiesa e nelle vie circostanti rifiuti di ogni genere, tra cui persino un water usato, sono “appoggiati” da cittadini incivili ai bordi dei contenitori della raccolta differenziata, nonostante la maggior parte siano vuoti e che quindi in grado di accogliere i sacchi della spazzatura.

di 9 Galleria fotografica Savona, rifiuti abbandonati nel quartiere Villapiana









“È uno schifo, c’è una puzza tremenda e, come molti altri abitanti, non ne posso più e sono molto arrabbiata per questa situazione! – tuona la donna – Molta gente è maleducata e anziché conferire i rifiuti correttamente nei cassonetti li butta dove capita. Il sindaco Caprioglio cosa fa per evitare questo genere di cose?”.

“Portate via subito tutto!”, conclude la residente, appellandosi alle autorità civiche e agli enti della pulizia urbana.