Savona, riaperta al pubblico la direzione provinciale dell’INPS

Savona. Dal 1° luglio la direzione provinciale dell’INPS di piazza Guglielmo Marconi 6 ha riaperto al pubblico, esclusivamente su appuntamento, sia per i servizi informativi tradizionali sia per quelli veloci e a bassa complessità, come il rilascio del pin e la stampa della certificazione unica.

Sarà possibile prenotare l’appuntamento per le giornate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 secondo le seguenti modalità:

– telefonando al Contact Center nazionale, raggiungibile ai numeri 803.164, gratuito da telefono fisso; 06.164164, da telefono mobile (tariffa secondo operatore telefonico). I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00;

– utilizzando l’app INPS Mobile – scaricabile dagli store Apple e Android.

Gli utenti muniti di pin potranno prenotare accedendo all’area riservata del sito Internet dell’istituto. Il servizio di centralino provinciale sarà quindi sospeso a partire da lunedì 6 luglio.