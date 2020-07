Piazza del Popolo a Savona, Zunato: “Amministrazione al lavoro per renderla più attraente per savonesi e turisti”

Savona. “L’impegno profuso da questa amministrazione per il rilancio di una delle piazze maggiormente godibili dalla cittadinanza, è notevole. Pur nelle criticità del momento e nella ristrettezza dei fondi, i progetti fatti non si fermano: è notizia fresca quella dell’intero finanziamento della videosorveglianza”. Così l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Savona Maria Zunato spiega il lavoro svolto dall’amministrazione comunale savonese per il rilancio di una delle principali piazze cittadine.

Tra le iniziative, il bando relativo all’affitto del chiosco di piazza del Popolo, consultabile sul sito del Comune od, in alternativa, scaricabile a questo link.

“Questo progetto (ma non solo: pensiamo all’implemetazione della banda larga) porterà piazza del Popolo ad essere maggiormente attrattiva e fruibile dai savonesi e dai turisti, quindi anche la struttura del chiosco beneficerà di un rilancio complessivo della zona, in questo senso il nostro impegno non è solamente quello di recuperare il territorio, ma anche di rendere fruibili i beni di proprietà del Comune”.