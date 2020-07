Buongiorno, un nuovo report di un utente che si è trovato ad affrontare un viaggio Savona-Milano-Savona in giornata.

Normalmente tendo ad evitare l’autostrada per non rimanere bloccato senza via di fuga. Questa volta, considerato l’orario di partenza molto presto ho deciso di tentare.

Le prime 2 foto rappresentano il risultato alle 6 del mattino, A10 e A26 direzione nord. Al rientro, considerato che venivano dichiarate “code a tratti” sul mio tragitto, decido di ritentare la sorte e le ultime 2 foto sono il risultato poco dopo Ovada e poco prima di Masone, direzione sud.

Tra l’altro non sono riuscito ad uscire al casello di Ovada in quanto la fila interminabile di camion sulla prima corsia, in coda, non mi ha consentito di accedere alla rampa. Molto pericoloso. Mi chiedo con quale coraggio viene richiesto il pagamento di un pedaggio (anche se scontato). Nulla dovrebbe essere dovuto,a mio avviso, per affrontare una strada che rappresenta rischi per gli avventori.

Silvio Martinelli