Savona, lo Scaletto senza scalini delle Fornaci riapre sabato 11 luglio

Savona. Lo Scaletto senza scalini riapre sabato 11 luglio: dopo le polemiche dei giorni scorsi, legate alla richiesta dell’Autorità Portuale del pagamento di un tributo per la concessione, la spiaggia libera attrezzata delle Fornaci può finalmente tornare disponibile per gli utenti. Ora la cooperativa sociale Laltromare, che gestisce l’area, può provvedere alle operazioni di montaggio e riaprire la spiaggia.

La struttura riapre con nuove regole e una nuova sistemazione dei posti: due turni di balneazione dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30; prenotazione obbligatoria entro le 24 ore precedenti; lettini e sedie numerate; oltre 10 metri quadrati per ospite e accompagnatori; sanificazione delle attrezzature ad ogni uso. Per prenotazioni è possibile chiamare il numero 377 4792481 nella mattinata di domani, venerdì 10 luglio, dalle 10 alle 13.

Ieri il presidente Ugo Cappello aveva esposto la problematica ai dipendenti e ad alcuni cittadini con disabilità, alla presenza dei consiglieri di minoranza del Partito Democratico, di Italia Viva, di Rete a Sinistra e del Movimento 5 Stelle. Dunque un via libera con dieci giorni di ritardo sul programma della onlus, che nella spiaggia svolge un’opera di assistenza alle persone disabili da un decennio (le attività dello Scaletto dovevano iniziare l’1 luglio).

Oltre ai disabili, migliaia di savonesi e turisti provenienti da tutto il Nord Italia, dalla Germania e dalla vicina Francia hanno goduto nelle scorse edizioni del piacere della balneazione in una spiaggia libera pulita e sotto la sorveglianza di bagnini esperti in un ambiente ormai divenuto familiare.

Lo spogliatoio e la doccia sono posti all’interno di locali in muratura. Il progetto, gestito dalla cooperativa Laltromare di Savona permette di attivare e sperimentare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; fornire un servizio gratuito di fruibilità della spiaggia libera e del mare per tutti abbattendo qualsiasi barriera; svolgere un servizio di integrazione sociale; contribuire alla crescita dei servizi sul territorio nel turismo balneare; remunerare tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti.

Il servizio di assistenza bagnanti garantisce a tutta l’utenza, eterogenea per diversità linguistica, età e provenienza geografica, un servizio alla balneazione sicuro e curato, sotto l’attenta vigilanza degli operatori e dei bagnini della cooperativa. La media giornaliera di affluenza allo Scaletto è di circa 500 persone ed in acqua ma se ne possono contare fino a 120 – 130 contemporaneamente: per questo motivo Laltromare ha migliorato la qualità della sorveglianza e assunto bagnini anche come operatori spiaggia. In questo modo saranno sempre presenti in spiaggia almeno tre addetti con il brevetto di salvamento.

La pulizia dell’arenile, curata dal Comune e dalla Cooperativa, consentirà a tutti di potersi stendere e camminare su una spiaggia pulita e sicura. Il servizio telefonico permetterà all’utenza di conoscere il servizio di accompagnamento in mare e ottenere tutte le informazioni sul funzionamento dei servizi, della spiaggia (ad esempio come accedere, con quali mezzi pubblici, la situazione in tempo reale sul meteo, il mare i venti).

L’allestimento delle passatoie aiuterà tutti, in particolare le persone con disabilità motoria (oltre alle mamme con i passeggini e le persone anziane), ad accedere alla spiaggia ed arrivare fino alla battigia senza incontrare ostacolo alcuno. L’accompagnamento in mare avviserà il personale della Cooperativa su come preparare la spiaggia e le attrezzature, in funzione delle differenti richieste e esigenze. Il servizio reception – spogliatoio permette all’utenza un primo contatto in loco con il personale della cooperativa: punto d’informazione circa le modalità di accompagnamento alla balneazione con le carrozzine mare, la doccia, i lettini sole, lo spogliatoio, i punti di ristoro ed i mezzi di trasporto pubblici.

Il servizio di comunicazione è curato dalla cooperativa attraverso il proprio sito Laltromare.org, la redazione e la diffusione di comunicati stampa, la produzione di materiale cartaceo informativo e la collaborazione con gli Enti finanziatori e patrocinanti.