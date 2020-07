Savona, l’emergenza sanitaria torna a spaventare i gestori dei locali

Savona. L’emergenza sanitaria, dopo il cluster di covid accertato a Savona, torna a creare timori anche alle attività commerciali, ed è di questa sera un post di un noto pub della città che, per precauzione, ha deciso di chiudere per tutela.

Si tratta del “Fronte del porto” di via Gramsci, che attraverso i social spiega: “il locale rimarrà chiuso al pubblico fino a data da destinarsi, vi terremo aggiornati. Ci scusiamo con la nostra clientela ma per motivi di sicurezza sanitaria abbiamo deciso di chiudere finché la situazione non si sarà stabilizzata”.

Intanto, secondo il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus emanato da Alisa e Ministero nel tardo pomeriggio, i nuovi positivi nel savonese sono diciannove, di cui, come sottolinea il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, diciassette sono quelli legati all’ormai noto cluster del bar sushi di Savona, mentre sono circa 200 le nuove persone in isolamento preventivo.