Savona, lavori di manutenzione della galleria “Valloria”: scatta la nuova chiusura notturna

Savona. Proseguono le attività di manutenzione all’interno della galleria ‘Valloria’ dal km 569,850 al km 571,100, sulla statale 1 “Via Aurelia” nel comune di Savona.

A partire da lunedi 3 agosto la galleria sarà chiusa al traffico in orario notturno per consentire il ripristino delle pavimentazioni. La chiusura della galleria si rende necessaria per la natura delle attività in programma e per l’utilizzo di macchinari di grandi dimensioni che richiedono l’occupazione della carreggiata.

La limitazione sarà in vigore dalle 22:00 alle 6:00 fino a venerdi 7 agosto . Durante la chiusura i veicoli leggeri saranno indirizzati sulla viabilità comunale limitrofa.

Il percorso alternativo consigliato per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituito dalla A10 nella tratta Savona – Albisola Superiore. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.