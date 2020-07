Savona. Spazi destinati alla nuova biblioteca comunale, agli uffici comunali e alle botteghe storiche: sono questi i progetti (futuri) per il restauro di Palazzo della Rovere, posizionato nel cuore di Savona.

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo proprio all’interno della storica struttura con i progettisti di Ire, a cui è affidata la progettazione preliminare del’edificio.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, in occasione, anticipa che “fra pochi mesi il progetto preliminare sarà completato con l’individuazione del primo lotto funzionale, da cantierare grazie alle risorse del Fondo strategico regionale”. L’ importo complessivo gira attono ai 2.950.000 euro, finanziato all’80% dal Fondo strategico regionale e al 20% dal Comune di Savona.

“Si tratta di un lungo iter al quale abbiamo lavorato a partire dal nostro insediamento, reperendo le risorse e revisionando il programma di valorizzazione, sottoscritto fra Comune di Savona, Agenzia del Demanio, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel periodo del lockdown” conclude la prima cittadina savonese, affermando che l’inizio del cantiere sarà previsto per il 2022.