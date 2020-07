Savona. Una nuova “inaugurazione popolare” per “rendere il giusto omaggio a un grande antifascista savonese”. E’ l’iniziativa lanciata a Savona dall’Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana, che ha deciso di invitare la cittadinanza al presidio in piazza Sandro Pertini (ospedale vecchio, angolo Piazza Giulio II) alle ore 19 di venerdì 24 luglio.

Un modo, come detto, per rendere “quell’omaggio che il Presidente della Repubblica Pertini avrebbe meritato dalle autorità cittadine, che invece lo scorso 18 maggio si sono limitate a scoprire l’insegna della nuova piazza in modo frettoloso e semiclandestino”.

Anche la data non è casuale: “Dopo mesi di emergenza sanitaria e le mancate celebrazioni del 25 Aprile, vogliamo anche festeggiare la Liberazione. Abbiamo scelto la data del 24 luglio, vigilia dell’anniversario della caduta di Mussolini, per ribadire la nostra contrarietà alla presenza di uno spazio neofascista nel quartiere di Villapiana”.

L’inaugurazione popolare prevede la lettura di frasi e brani tratti dai discorsi di Pertini con una forte sottolineatura delle radici antifasciste della città di Savona e della Liguria, “troppo spesso – accusano – tradite negli ultimi anni dagli amministratori locali. Il presidio si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con il distanziamento dei partecipanti e, se necessario, l’utilizzo delle mascherine”.