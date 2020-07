Savona Fbc, speranze ridotte al lumicino: “Le trattative sono sfumate”

Savona. Venerdì 24 luglio scadono i termini per l’iscrizione al campionato di Serie D 2020/2021. Tra le società aventi diritto che rischiano di non presentare la domanda c’è il Savona.

A confermarlo è la società stessa che, dopo il lungo silenzio che aveva seguito alle parole dello scorso 30 giugno, nelle quali venivano citate due trattative aperte, rende noto che non si sono concretizzate.

“Le lunghe ed estenuanti trattative avviate nei mesi scorsi per permettere l’avvicendamento di una nuova proprietà sono sfumate irreversibilmente in queste ore” dichiarano i portavoce della società.

Tuttavia, nei giorni scorsi la società ha chiesto la disponibilità dello stadio Bacigalupo per la prossima stagione, segno di non voler ancora gettare la spugna. “Non è finita. Ci stiamo adoperando e sacrificando tutti con l’obiettivo di iscrivere la squadra al prossimo campionato e di garantire la necessaria, indispensabile continuità” concludono.