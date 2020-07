Savona Fbc, siamo vicini ai titoli di coda?

Il Savona Calcio aspetta di capire il proprio destino, si trova di fatto alla resa dei conti.

La proprietà, alla ricerca di acquirenti o soci, aveva comunicato una data limite, il 10 luglio. Entro quel giorno sarebbe stato svelato il teorico gruppo interessato a rilevare l’ipotetica quota di maggioranza.

Venerdì 24 luglio, tra cinque giorni, scadrà il termine ultimo per presentare la richiesta di iscrizione in Serie D alla Lega Nazionale Dilettanti. A questa, andrà allegata l’attestazione di una fidejussione bancaria pari a 31mila euro, più tasse.

Il club di via Cadorna, pesantemente indebitato, a questo punto rischia concretamente di dover fare un passo indietro.

A pochi chilometri di distanza il Vado, accolto il nuovo direttore sportivo Davide Sonetti, si sta muovendo sul mercato.

In attesa di conoscere l’esito della richiesta di ripescaggio in Serie D, stanno arrivando in rossoblù tutti profili da campionato interregionale. Max Taddei dalla Sanremese, Andrea Bacigalupo dal Chieti, Diego Valenti dal Tuttocuoio. Glen Lala, cresciuto nelle giovanili vadesi ma reduce da un’esperienza a metà tra Adriese e Ligorna. E ultimo, in ordine cronologico, Alessio Tissone proprio proveniente dagli striscioni biancoblù.