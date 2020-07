Savona Fbc non iscritto, Articolo Uno: “Le colpe sono di tanti”

Savona. Il coordinamento provinciale savonese del partito politico Articolo Uno interviene in merito alla mancata iscrizione del Savona Fbc al campionato di Serie D.

“Adesso è ufficiale – scrivono i portavoce di Articolo Uno – il Savona Calcio non si iscriverà al prossimo campionato nazionale dilettanti (Serie D). La storia ha avuto un triste epilogo, dal 1907 in questa città batte il cuore biancoblù e oggi che siamo arrivati a questo punto non c’è neanche molto da stupirsi”.

“Le colpe sono di tanti – affermano -. Quando si scende in campo la colpa va divisa tra tutti i giocatori. Ma questa è un’altra storia, una società gloriosa ha trovato sulla sua strada un gruppo di dirigenti sprovveduti per essere gentili, il tutto insieme al connubio di un’amministrazione cittadina inadeguata che non essendo in grado di gestire queste situazioni, non poteva portare altro risultato che questo”.

“Il Savona Calcio ritornerà a calcare i campi che merita, ma il conto questi signori lo dovranno presentare a tutta la città” concludono gli esponenti di Articolo Uno.