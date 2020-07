Savona. Domenica 26 luglio, con la veleggiata “Sole, mare, vento 2020”, la prima post – covid organizzata dal gruppo vela di Assonautica Provinciale di Savona, è iniziata la ripartenza di Assonautica Savona.

“Una bellissima occasione per rivedersi e per assaporare il piacere della libertà che il mare riesce a trasmettere – fanno sapere da Assonautica – L’obiettivo di questa manifestazione velica, giunta alla seconda edizione, era quello di dare vita ad una festa del mare e della vela, creando un’opportunità di incontro e svago, lanciando un importante segnale di positività in questo difficile momento”.

“Siamo marinai, abituati a governare l’imprevisto” questo è stato il motto del Gruppo Vela i cui organizzatori, da buoni marinai, non si sono scoraggiati e, dopo il lungo lockdown, hanno riprogrammato le date delle manifestazioni in calendario per quest’anno. “Questa veleggiata, con la partecipazione di ogni tipo di imbarcazione e di equipaggio, è stata davvero un’ottima occasione per tornare in barca e navigare insieme rispettando le normative sanitarie in vigore, nella massima sicurezza”.

L’evento velico, a cui hanno preso parte nove imbarcazioni, si è svolto su un percorso di circa 6 miglia per lato da Savona a Bergeggi e ritorno. “Tornare ad andare per mare, divertirsi e soddisfare la passione per la vela… non è poco – raccontano – Possiamo dire che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. E’ stata infatti una giornata magnifica, il vento ed il mare hanno regalato agli equipaggi fantastiche emozioni”.

L’ordine di arrivo è stato: ESCAPE Mescal 31 di T. Bisazza, Chicca Show 29 di Bottazzi F. BERMAN Delphia 29 di M.Berruti. TAINUI Schow 29 di Mazzitelli; U ME AMU Dalmio di G.Romano; White Fin 61 di Ottonello F.;ECLIPSIS Edel 2 dell’ Assonatica di Savona con Cominoli G.; MARINA di Dipiazza E.- LIPPA Altura 33 di Genta E.

“Come al solito un ringraziamento particolare va ai soci e collaboratori per l’assistenza. Si sono impegnati al massimo per la riuscita dell’evento, sono stati impeccabili e si sono prodigati durante tutta la manifestazione. Il Gruppo Vela di Assonautica Provinciale di Savona dà appuntamento a domenica 2 agosto per la Veleggiata Lei & Lui”.