Savona, al via la terza edizione del “Premio Professor Alessandro Coretti”

Savona. La Confraternita dei Santi Agostino e Monica di Savona, con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, e del giornale on-line L’Eco di Savona, indice ed organizza la terza edizione del Premio Professor Alessandro Coretti.

L’iniziativa si svolgerà dal 8 al 16 ottobre all’interno della Chiesa di Santa Lucia. Il tema prescelto per l’anno 2020 è: Terra di Liguria. Possono partecipare alla mostra di quadri e ceramiche tutti gli artisti che abbiano un elaborato concernente al tema suindicato. Quest’anno gli organizzatori hanno aperto il Premio Coretti anche a 5 studenti del Liceo Artistico Statale Arturo Martini di Savona che si confronteranno con gli altri artisti. La Confraternità metterà in palio due targhe che andranno ai vincitori rispèttivamente designati da una giuria di esperti e da una giuria popolare con un voto dato a ciascun visitatore della mostra.

L’iniziativa vuole ricordare la figura di Alessandro Coretti, Priore Emerito della Confraternita di via Santa Lucia, nonché docente di matematica in diversi istituti scolastici e grande studioso e appassionato di arte. Coretti aveva disegnato agli ultimi vescovi di Savona-Noli (Calcagno e Lupi) lo stemma episcopale. L’inaugurazione della mostra è prevista per giovedi 8 ottobre alle ore 16 e si chiuderà il 16 ottobre preceduta, alle 16,45, dalla Messa dell’Artista celebrata da Don Piero Giacosa. Le iscrizioni (contributo di € 10,00) si chiudono il 30 luglio, e gli elaborati di pittura o di ceramica dovranno pervenire nei locali della Confraternita entro il 7 ottobre prossimo.

Per informazioni: Maria Carla Tabò (Priore) 3479073798- mail: mariacarlatab@libero.it , Roberto Pizzorno (Consigliere): 348-5440956 robertopizzorno.rp@gmail.com.