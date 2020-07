Savona, al via casting di figuranti per campagna pubblicitaria nazionale

Savona. La nota associazione di figurazioni Starfilm Liguria organizza per la Prato Nevoso S.p.A. un casting per la ricerca di attori e figuranti per la campagna pubblicitaria nazionale incentrata sulla produzione di shooting video e fotografici.

Nello specifico si selezionano volti per interpretare il ruolo di una famiglia appassionata di montagna e vita all’aria aperta così composta:

Coppia con 2 figli: una famiglia giovane e dinamica.

CANDIDATO A – Padre – Bella presenza. Età compresa tra i 30 e i 45 anni.

CANDIDATO B – Madre di bella presenza. Età compresa tra i 30 e i 45 anni.

CANDIDATO C – Il figlio/a – età compresa tra i 5 ai 14 anni.

Le caratteristiche ideali dei candidati sono familiarità con le attività outdoor, fisico sportivo e propensione alle attività tipiche di una località turistica montana. Lo shooting avverrà la prima o seconda settimana di agosto e ci si potrà candidare anche per il singolo ruolo. La realizzazione dello shooting sarà curata da DLQ creative factory.

Il casting si terrà venerdì 24 luglio dalle 11 alle 19 presso la sede della Starfilm Liguria, in corso Vittorio Veneto 31, alla presenza della produzione della campagna pubblicitaria. Per info: Giuseppe 3487211191. Si ricorda di presentarsi con la fotocopia della carta d’identità del codice fiscale e tassativamente muniti di mascherina. Si richiede la massima collaborazione alle persone per non creare assembramenti al di fuori dell’edificio. Chi non si presenterà con la mascherina non potrà accedere alla selezione.