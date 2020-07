Savona, 56enne ubriaco in Darsena fa pipì su uno scooter e tenta di sradicare un cartello: arrestato

Savona. Ancora problemi legati alla movida nella Darsena di Savona. Nella notte appena trascorsa, infatti, un cittadino savonese è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale in via del Lavotoio.

Erano da poco passate le tre di stanotte quando i carabinieri della Sezione Radiomobile sono dovuti intervenire in Darsena a causa di una persona ubriaca che, dopo aver urinato su uno scooter, ha iniziato a pronunciare a gran voce insulti tentando nel frattempo di divellere un cartello segnaletico.

L’uomo, A.V., 56enne savonese, alla vista dei carabinieri invece di calmarsi li ha aggrediti: prima verbalmente e poi, nel tentativo di non farsi identificare, spintonando un militare per darsi alla fuga nelle vie limitrofe. L’uomo però è stato inseguito, bloccato e arrestato.

Al termine degli adempimenti, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Savona, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito per direttissima fissato già per la mattinata odierna.