Save the Brand Web Edition 2020, Noberasco tra le imprese italiane che si sono distinte nel settore Food

Carcare. Save The Brand 2020, organizzato da LC Publishing Group in edizione digitale, ha appena celebrato i brand italiani del settore food premiando Noberasco, in una selezione di 35 aziende, per valorizzazione della filiera: l’azienda con sede a Carcare, alla quarta generazione, ha promosso un sistema di implementazione e garanzia per tutti i progetti di filiera con l’obiettivo di supportare in modo etico e sostenibile la crescita dei partner produttori.

Dal 1908, Noberasco è un’azienda a conduzione familiare che ha saputo interpretare al meglio l’innovazione e la ricerca del food made in Italy con l’obiettivo di garantire elevati standard al cliente. La società, specializzata in linee bio, snack salutistici e funzionali, con un’ampia gamma di referenze tra frutta secca, morbida ed essiccata, ha un ruolo di leader, consolidato dai risultati in costante miglioramento che la posizionano tra le eccellenze dell’articolato panorama delle imprese alimentari italiane.

Così ringrazia Mattia Noberasco: “Sono onorato di ricevere questo premio rivolto agli imprenditori italiani che hanno saputo costruire intorno al proprio marchio un valore. In un momento così particolare per il nostro Paese, riconoscimenti come questo costituiscono un forte stimolo ad andare avanti ed impegnarsi per superare la situazione contingente. Dedico questo premio e il mio grazie a tutta la nostra “filiera” che ogni giorno ci permette di migliorare, crescere e guardare al futuro con positività.”

Le ultime novità Viva il Mix Tropicale, Bio Mango, Bio Ananas e la versione Bio Mix Tropicale -di recente lancio- sono al centro di un importante progetto di sviluppo della nazione d’origine di tutte le materie prime: lo Sri Lanka. Nella piccola nazione asiatica Noberasco è impegnata, attraverso il proprio know how, a supportare la locale realtà cooperativa che si dedica al conferimento e fornitura della frutta, al fine di migliorare tra le altre cose, il processo complessivo di gestione del prodotto sia dal punto di vista territoriale che logistico in senso ampio. Una missione, quella di Noberasco, che poggia le basi su alcuni pilastri valoriali, che insieme danno vita al “Metodo Noberasco” (sistema basato sulle linee guida della ISO 20400): attenzione alle condizioni di lavoro in essere presso i propri partner fornitori, rispetto e sostenibilità ambientale, correttezza delle procedure gestionali dei propri partner fornitori, coinvolgimento e sviluppo delle comunità, in particolare, nelle aree in via di sviluppo.