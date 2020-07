Satispay “alla conquista” delle spiagge liguri: già 30 stabilimenti, soprattutto nel savonese

Liguria. Nella prima estate post-Covid le strutture ricettive e gli esercenti si sono preparati ad accogliere italiani e turisti adottando tutte le precauzioni stabilite dalle norme nazionali e locali, affidandosi alle tecnologie digitali per la gestione di accessi e servizi. Oltre a cambiare l’organizzazione degli spazi, sia punti vendita che consumatori si rivolgono con sempre maggior favore a strumenti di pagamento veloci e sicuri, e le tanto osservate, nonché affollate, spiagge non fanno eccezione.

Sono già 30 gli stabilimenti balneari della costa ligure, con una particolare incidenza sul territorio savonese, che hanno identificato in Satispay la soluzione ideale per far pagare in totale sicurezza con il proprio smartphone i clienti, agevolando i flussi di spostamento all’interno degli stabilimenti ed evitando il contatto con il denaro contante.

Con un modello completamente nuovo e indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, Satispay offre un servizio altamente innovativo e conveniente, l’unico a consentire tramite una semplicissima app sia lo scambio gratuito di denaro tra privati, provvidenziale in serate estive di aperitivi e cene in compagnia al termine delle quali occorre dividere il conto, che il pagamento nei negozi fisici e online, oltre a una vasta gamma di servizi.

Dopo aver scaricato e attivato l’app inserendo i propri dati identificativi e l’IBAN del proprio conto, basterà filtrare la categoria “Spiaggia” oppure inquadrare il QR code presente nello stabilimento, inserire l’importo dovuto e inviare il pagamento.

Grazie alla particolare attenzione e sensibilità verso l’innovazione registrata nella Regione della Liguria, quest’anno è in arrivo una vera rivoluzione nelle spiagge che diventano sempre più smart. I bagnanti potranno finalmente prendere la tintarella, tuffarsi in mare e andare al bar della spiaggia portando con sé solo l’inseparabile smartphone.