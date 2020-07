Santa Corona, Fratelli d’Italia di Pietra: “Chirurgia protesica trasferita ad Albenga? Non deve accadere”

Pietra Ligure. Ha come tema la possibile chiusura del reparto di chirurgia protesica del Santa Corona la mozione presentata oggi dalla capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio a Pietra Ligure, Silvia Rozzi, alla maggiranza del sindaco Luigi De Vincenzi.

“In questi giorni voci di corridoio tra il personale sanitario paventano il trasferimento da Pietra Ligure ad Albenga dello storico reparto di chirurgia protesica, legato indissolubilmente al nome del professor Lorenzo Spotorno e alla sua scuola di alta specializzazione interna all’ospedale Santa Corona – dicono dal circolo di Fratelli d’Italia di Pietra – Capiamo le esigenze di integrazione tra ospedali della stessa azienda sanitaria, ancor più riguardo il presidio di ponente, per ottimizzare le risorse e continuare a garantire servizi adeguati alla cittadinanza, ma crediamo che in questo caso occorra prendere una strada diversa”.

“Per decenni il reparto ha dato lustro alla sanità pubblica e continua a farlo in un momento di grave difficoltà del sistema sanitario nazionale, dove in specifici ambiti il privato ha preso il sopravvento. Quindi perché disgiungere il nome della chirurgia protesica da quella dell’ospedale Santa Corona con la ricaduta negativa che potrebbe derivarne?”.

“Come Circolo di Fratelli d’Italia Pietra Ligure Val Maremola ci stiamo muovendo a più livelli per avere delucidazioni in merito e portare la nostra posizione contraria al trasferimento nelle sedi opportune. Proprio oggi abbiamo depositato per mezzo del nostro capogruppo in consiglio comunale a Pietra Ligure Rozzi Silvia una mozione che prevede, se necessario, l’eventuale coinvolgimento degli altri Comuni del comprensorio in quanto riteniamo che l’argomento abbia connotazione più ampia ed implicazioni che vanno oltre i confini comunali”.