Sanità, Uil: “Dalla Regione nessun approccio serio di condivisione delle problematiche”

Genova. Dopo gli incontri con l’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale per verificare le reciproche posizioni sui temi sociosanitari Uil Liguria, Uil Pensionati Liguria e Uil Fpl Genova e Liguria constatano che “gli incontri si sono svolti in periodo elettorale, quindi in una fase di ordinaria amministrazione. La formalizzazione di quanto eventualmente discusso e condiviso, ben difficilmente potrebbe realizzarsi”.

“Abbiamo posto sul tavolo due questioni di merito da affrontare e risolvere – proseguono le sigle sindacali – La legislatura 2015-2020 ha visto la mancanza di un serio ed efficace sistema di relazioni sindacali tra Regione e organizzazioni sindacali confederali. Tale scelta è sembrata stridere rispetto all’avvio della legislatura che almeno a parole nel ‘Libro bianco della sanità’ parlava esplicitamente di “condivisione responsabile” (pagina 7) individuando negli attori di tale condivisone anche il sindacato”.

“Ci pare davvero che di condivisione o meglio dire di contrattazione si sia fatto molto poco – sostengono i sindacati – La responsabilità che pratichiamo quotidianamente ci induce a puntualizzare che occorre un Protocollo di relazioni sindacali che identifichi soggetti, forme e modi di un moderno confronto strutturato, a nostro avviso utile per le stesse istituzioni o le loro diramazioni operative (Alisa)”.

“Le condizioni del finanziamento ordinario del settore socio sanitario regionale attraversano un momento di incertezza e difficoltà anche e non solo per le conseguenze della crisi economica generata a seguito dell’attuale fase pandemica – dichiarano ancora i rappresentanti dei lavoratori Uil – Siamo fortemente preoccupati per l’effettiva sostenibilità del bilancio regionale ed in particolare per la tenuta del servizio sanitario regionale.La prevedibile caduta del livello del Pil nazionale e regionale produrrà una contrazione delle disponibilità finanziarie che la Regione attinge direttamente dalle imposte o che lo Stato centrale ripartisce a livello nazionale”.

“Peraltro la pandemia tuttora in corso necessita di risorse finanziarie aggiuntive che vanno strutturate nel tempo”, è ancora la presa di posizione dei sindacalisti. In particolare la Uil ritiene “indispensabile e indifferibile rivedere il modello ligure degli accreditamenti per le rsa, a partire dal rispetto della recente sottoscrizione del contratto dalla sanità privata scaduto da ben 14 anni. Così come riteniamo si debba garantire all’utenza ospitata nelle rsa l’adeguata assistenza e prevedere forme di sostegno ai lavoratori che dovessero essere interessati dagli effetti del calo della domanda di assistenza presso le strutture citate”.

Uil Liguria, Uil Pensionati Liguria e Uil Fpl Genova e Liguria ritengono “indispensabile l’adesione al meccanismo europeo di stabilità, il MES”, e chiedono che “la Regione Liguria si esprima senza indugio in sede di Conferenza delle Regioni verso il Governo nazionale affinché non si perda questa irrinunciabile opportunità”.