Sanità costosa, debiti su Ire-Ips e parco tecnologico della Val Bormida. Righello (Pd): “Il disastro della giunta Toti”

Liguria. “Sanità costosa e di scarsa qualità, disavanzo in aumento, fughe in crescita. Ma anche alcune ombre nell’operazione di aggregazione delle società savonesi Ire e Ips e sul parco tecnologico della Valbormida. La parifica di bilancio della Corte dei Conti della Liguria dimostra tutta l’inadeguatezza della giunta Toti, certifica il disastro della sanità – il territorio savonese è uno dei più colpiti – e mette in luce anche una fitta serie di errori in altri settori”.

L’affondo arriva da Mauro Righello, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria, all’attacco dell’amministrazione regionale dopo le critiche espresse nella relazione della Corte dei Conti.

“Sul fronte sanitario la Corte dei Conti assegna alla Liguria un triste primato: siamo la peggior regione italiana, dopo il Molise, per il disavanzo. Non ci sarà alcun pareggio nel 2020, come promesso da Toti, e la Liguria dimostra una“scarsa attrattività” del proprio sistema sanitario, con “i costi che superano costantemente le entrate“. Così molti liguri sono costretti ad andare a farsi curare fuori regione, facendo salire il conto delle fughe sanitarie. D’altra parte il tentativo maldestro di privatizzazione degli ospedali del ponente genovese è un esempio lampante della pessima gestione della Giunta Toti-Viale, che in cinque anni ha demolito la sanità pubblica, per aprire le porte ai grandi gruppi Lombardi (e non solo), salvo poi scrivere bandi di gara sistematicamente impugnati”.

“Sono gravi anche le annotazioni della Corte dei Conti sulla vicenda Ire-Ips. con la Regione che contrae un mutuo per pagare i debiti di Ips nei confronti di soggetti terzi. Infine il caso del parco tecnologico della Valbormida che, come rileva la Corte, è in costante perdita di esercizio e non riesce a camminare con le proprie gambe”.

“Insomma un disastro diffuso, che riguarda molto da vicino il territorio savonese. A dirlo, ormai, non è più solo l’opposizione. Il fallimento del centrodestra in Regione è sotto gli occhi di tutti” conclude Righello.