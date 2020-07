Rotary Club Alassio, nuovo presidente Giuliano Sandre

Alassio. Come ogni anno, con puntualità dal 1967, la “Ruota” gira per il Rotary Club Alassio. Il giorno 23 giugno scorso, presso l’Hotel dei Fiori in Alassio, è avvenuto il passaggio delle consegne, simbolicamente con lo scambio del maglietto e della campana tra il Presidente uscente Andrea Pisano ed il subentrante Giuliano Sandre.

Erano presenti il segretario del Club Gregorio Rossello nonché i presidenti del Rotaract club Alassio rispettivamente Giovanni Raimondo (incoming) ed Alice Franchi (past-president). Nel rispetto delle attuali norme sul COVID 19, la cerimonia è stata trasmessa in tempo reale via Zoom e Whatsapp con ampia partecipazione dei Soci del Club e dell’Assistente del Governatore distrettuale Roberto Chiarvetto.

Il nuovo Consiglio Direttivo di Club per l’anno rotariano 2020-2021, che sarà del tutto operativo dal prossimo primo luglio, è così composto: Giuliano Sandre (presidente), Giampaolo Mela (vice presidente), Andrea Pisano (past president), Gregorio Rossello (segretario), Giovanni Aicardi (tesoriere), Zunino Enrico (prefetto), Giuseppe Cassarino (socio decano), Calogero Gaudenti, Giancarlo Maritano Valeriano Schiaffino, Paolo Polla, Vincenzo Raimondo e Adriano Baldini (presidente incoming a.r. 2021-2022).