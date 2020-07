Torna al Festival di Borgio Verezzi Roberto Ciufoli, giovedì 30 luglio, con il recital comico antropologico “Tipi”, uno spettacolo che ha scritto e diretto e che nasce dalla continua osservazione della realtà e del quotidiano. Ciufoli creerà un metaforico assembramento di personaggi sul palco, che sarà sempre e solo lui a interpretare, tratteggiando macro esempi di personalità nelle quali il pubblico potrà riconoscersi.

Ci saranno il pigro, lo sportivo, l’indeciso e anche il supereroe. “Sono tipologie che porto in scena prendendo in prestito brani da grandi maestri quali William Shakespeare e Giorgio Gaber”, spiega lui stesso. Un ritorno in scena che l’attore e regista attende con gioia: “L’emozione di tornare in scena su un palco vero, e non attraverso i social network, con un pubblico vivo davanti a me sarà fortissima: me la sto pregustando e non vedo l’ora!”.

Per informazioni e biglietti gli spettatori possono rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 18:30, chiamando lo 019 610167 o inviando un’email a biglietteria@comuneborgioverezzi.it​. Gli organizzatori ricordano inoltre che in questa edizione speciale del festival è previsto un unico tipo di biglietto da 30 euro per gli spettacoli in piazza sant’Agostino e 15 euro per lo spettacolo “Giuda” al Teatro Gassman, senza possibilità di riduzioni.

Sarà poi necessario rispettare alcune regole di comportamento per far sì che gli eventi si svolgano in sicurezza: in coda in via Roma gli spettatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza indicate sul pavimento ed entrare in sala a piccoli gruppi: considerando i tempi dell’operazione è consigliabile arrivare 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo; la mascherina dovrà essere indossata fino a che non inizierà lo spettacolo e indossata nuovamente all’uscita; al termine dello spettacolo gli spettatori verranno fatti uscire a scaglioni da uscite prestabilite e indicate dal personale di sala.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di 1 euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19:15 – 19:45 – 20:10 – 20:30) e ritorno dal parcheggio di piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).