Rissa tra ragazzine a Savona, tre 14enni portate in ospedale

Savona. Una violenta lite, per ragioni ancora da chiarire, e tre giovanissime sono finite in ospedale. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 18 nella zona dei giardini di via Trincee.

Protagoniste della rissa alcune ragazzine, venute alle mani. Successivamente una di loro si è allontanata raggiungendo via Torino: lì sono intervenuti alcuni genitori che hanno allertato i soccorsi. Tre di loro, tutte 14enni, hanno riportato contusioni tali da dover ricorrere all’aiuto dei sanitari: sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Savona, che le hanno trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo per ricevere le cure del caso.

Sul posto è giunta anche la polizia di Stato che ora si sta occupando di ricostruire l’accaduto.