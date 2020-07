Rientro a scuola a settembre, incognita Covid: Tpl pronta a programmare corse ad hoc

Savona. Tpl Linea impegnata per programmare, sul piano del trasporto, il rientro a scuola di settembre. “Si tratta di un piano che ha bisogno di molti dati – sottolinea il presidente Simona Sacone – quelli cioè su cui stanno lavorando l’Ufficio scuola provinciale e i vari dirigenti degli istituti savonesi. Di sicuro l’azienda vuole esserci, per garantire il servizio a ragazzi e famiglie che hanno necessità di saperci al loro fianco”.

Non sarà, infatti, un autunno facile da pianificare nemmeno per i trasporti: molti istituti scolastici saranno costretti, per evitare sovraffollamenti al suono della campanella, a rimodulare orari ed ingressi. Ecco perché anche l’orario dei bus subirà parecchie modifiche.

“Di certo non sarà facile garantire un servizio che diventerà ulteriormente più articolato, sulla base di maggiori esigenze e richieste – conclude Sacone – Ma Tpl ci sarà e vuole esserci, perché gli studenti devono rientrare in classe e le famiglie devono poter contare su di noi”.