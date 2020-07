Riccardo Quintavalle torna alla Veloce: mister della leva 2006 e pronto a calcare il campo

Savona. Un mese fa aveva annunciato il termine della sua collaborazione con lo Speranza, durata quattro anni, nella quale allenava la leva 2004.

Riccardo Quintavalle aveva affermato che avrebbe cercato un nuovo impegno che lo invogliasse a restare nel mondo del calcio e lo ha trovato. Nella stagione 2020/2021 sarà uno dei mister del settore giovanile della Veloce. Si occuperà della leva 2006.

Per Quintavalle un ritorno in una società nella quale ha militato a lungo. “Un passo alla volta si torna sempre a casa – ha dichiarato -. Sono pronto per la nuova avventura da allenatore della leva 2006, una leva nuova per me e per la società. Ora mettiamoci sotto per programmare bene la stagione”.

L’eccentrico giocatore classe 1980, però, non si limiterà ad allenare ma sarà a disposizione di mister Frumento, pronto a tornare sul campo da protagonista. “Si torna in campo a giocare, a vedere se sono davvero bollito oppure posso ancora dare qualcosa” dichiara Riccardo che, dopo il ritiro annunciato nel 2015, aveva poi avuto un ripensamento che lo aveva portato a tornare a giocare già con la maglia dello Speranza.