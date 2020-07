Vado Ligure. Secondo nuovo arrivo per il Campomorone Sant’Olcese. Dopo Del Nero per la difesa, ecco un giocatore per l’attacco: Riccardo Piacentini.

Punta, classe 1990, compirà 30 anni il 29 ottobre. Cresciuto nelle giovanili della Sestrese, con la quale ha debuttato in Serie D, nel 2009 è passato alla Virtus Entella, per poi approdare alla Lavagnese, sempre in Serie D.

Categoria nella quale ha poi giocato con le maglie di Acqui nel 2010/2011, Chiavari Caperana nel 2011/2012, Fortis Juventus nel 2012/2013, ancora Chiavari Caperana nel 2013/2014, Sestri Levante nel 2014/2015 e Ligorna nel 2015/20162.

Nel 2016/2017 ha vinto il campionato di Eccellenza con l’Albissola; l’anno seguente, sempre con i ceramisti, ha vinto la Serie D. Poi, altre due stagioni in Serie D: nel 2018/2019 con il Savona e nel 2019/2020 con il Vado.

Quest’anno, per la seconda volta nella sua carriera, scende in Eccellenza: un segno delle ambizioni della squadra guidata da mister Marco Pirovano.

Nelle foto: la presentazione di Piacentini al campo sportivo Begato 9 di Genova, dove gioca il Campomorone Sant’Olcese