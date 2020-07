Regionali Liguria, per FdI pronti a candidarsi Simona Saccone e Francesco Garofano

Savona. Grandi manovre in vista delle prossime elezioni regionali anche per Fratelli d’Italia dopo la recente visita a Genova della leader Giorgia Meloni e del capogruppo alla Camera dei deputati Francesco Lollobrigida. Oltre alle candidature autoreferenziali di Renato Scosceria e di Alessandro Chirivì, di fatto non ancora ufficializzate dal partito, ecco spuntare quella di Simona Saccone, consigliere comunale di Savona (legata alla componente del neo commissario regionale Matteo Rosso) e di Francesco Garofano, giovane vice sindaco di Millesimo.

La riconferma di Matteo Rosso (medico genovese già consigliere regionale) a commissario ligure del partito ha aperto nuovi scenari nella provincia di Savona, a cominciare dal probabile rimpiazzo dell’attuale commissario provinciale Claudio Cavallo, nominato dall’ex commissario Massimiliano Iacobucci. Quest’ultimo ambirebbe a un seggio in piazza De Ferrari (nel collegio imperiese) insieme all’assessore al turismo uscente Gianni Berrino. Al posto di Cavallo circolano vari nomi fra i quali quello di Alberto Viola (già rappresentante de “La Destra” di Francesco Storace) mentre Simona Ivaldi potrebbe essere riconfermata come responsabile dei social nel coordinamento provinciale del partito.

Intanto Fratelli d’Italia rimane stabile nel Superindice elaborato da Opimedia per IVG.it, con un 9% che se confermato proietterebbe il partito di Meloni al ruolo di terza forza della coalizione di centrodestra (dopo la Lega e Cambiamo, davanti a Forza Italia) e di quarto partito in assoluto in Liguria (avrebbe davanti il Pd ma sopravanzerebbe il MoVimento 5 Stelle). Un risultato che porterebbe FdI ad esprimere due consiglieri, con uno dei due che potrebbe emergere proprio dal collegio elettorale della provincia di Savona.

Rosso dovrà anche indicare i rappresentanti per la Liguria nei Dipartimenti nazionali tematici di Fratelli d’Italia a Roma. Voci di corridoio parlano della nomina nel dipartimento per i rapporti con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco di Fabrizio Marabello, esponente della Destra Sociale (movimento politico-culturale presieduto dall’on. Luca Romagnoli – ex segretario nazionale di “Fiamma Tricolore” – confluito in Fratelli d’Italia) nonché portavoce della Fondazione Giorgio Almirante e collaboratore dell’on. Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio.