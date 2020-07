Regionali 2020, Vaccarezza: “Per la Liguria abbiamo fatto tanto, ma moltissimo vogliamo ancora fare”

Regione. Il capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza ritorna sulla nuova legge elettorale regionale, in particolare l’introduzione della preferenza di genere, dell’alternanza di genere, l’abolizione del listino.

Un risultato “importantissimo per tutti i liguri”, sottolinea Vaccarezza: “Sono caparbio, quando credo in un risultato combatto con tutte le mie forze fino a raggiungere l’obiettivo e grazie al presidente Giovanni Toti che mi ha spronato nei momenti più difficili, oggi posso dire di essere fiero del percorso fatto. Con la settimana ventura terminerà la parte ‘istituzionale’ del lavoro in Regione di tutta l’assemblea del consiglio”.

“Sarò presente sul territorio, dedicherò il mio tempo alla parte di questo percorso che mi gratifica di più: ascoltare voi, parlare con voi, cercare soluzioni e mettere in campo i progetti futuri. Nelle prossime settimane verrà dato corpo definitivo alle liste in corsa per le prossime elezioni, convocate dal governatore il 20 e 21 settembre prossimi. Nei prossimi giorni, deciderò una data in cui ufficializzerò la mia ricandidatura, e presenterò a tutti voi quelli che sono i miei piani per questa terra per la quale molto abbiamo fatto e moltissimo vogliamo ancora fare”.