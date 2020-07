Regionali 2020, una “bicicletta” tra Forza Italia e Liguria Popolare: Pietro Balestra e Fabrizio Ghione in pole

Liguria. Forza Italia e Liguria Popolare correranno insieme alle prossime elezioni regionali.

Lo conferma il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, che spiega: “Con questa scelta Liguria Popolare non lascia, ma raddoppia. Ancora più radicamento, più forza, più capacità di rispondere alle attese della comunità, mantenendo la nostra identità ma pesando di più. A pochi mesi dal voto, abbiamo convintamente scelto di costituire un polo popolare con Forza Italia, il più importante movimento politico che in Italia si richiama alla grande famiglia del Partito Popolare Europeo”.

“Liguria Popolare resta un soggetto civico, aperto a tutti, ma siamo sempre stati collocati convintamente nell’alveo del centro destra. L’alleanza elettorale con Forza Italia dà più forza a un’offerta politica che, da levante a ponente, vuole rappresentare un’alternativa alla sinistra e alleata della Lega e di Fratelli d’Italia ma realmente e autenticamente moderata. Ci chiamiamo Popolari perché non abbiamo paura di richiamarci al buonsenso del Popolo, alle sue tradizioni, alla fede cattolica che tanti di noi professano e ci piace proporre soluzioni pratiche, non ideologiche. Siamo moderati e con il buon senso e l’equilibrio, in questi anni, abbiamo avvicinato tanti liguri a cui non interessano le polemiche, ma solo risolvere i problemi e costruire soluzioni per un futuro migliore”.

“L’alleanza con Forza Italia (con il nostro nome e il nostro simbolo nella scheda elettorale che esprime con chiarezza questa collaborazione paritetica) è dunque un modo per dare più credibilità a un’alleanza di centro destra nella quale il voto ai moderati sia una scelta vincente, un modo per gli elettori di contare ancora di più. Come? Portando nel prossimo consiglio regionale una rappresentanza più ampia, un voto più che mai utile nei tempi che viviamo”.

Ovviamente la “bicicletta” che ha come obiettivo “creare un polo moderato e civico che sia in grado di dare risposte a tutti quegli elettori che non si riconoscono nella politica mediatica e dei proclami inconcludenti che troppo spesso abbiamo visto trionfare sul palcoscenico nazionale” sarà attiva anche nel savonese.

Il responsabile provinciale di Liguria Popolare, Matteo Marcenaro, spiega: “Per questo noi metteremo disposizione donne e uomini con percorsi di vita e amministrativi solidi che possano dare gambe alle idee di concretezza che sono state alla base della nostra azione politica in questi 5 anni. Tra questi spiccano i nomi di Pietro Balestra e Fabrizio Ghione rispettivamente sindaco di Villanova d’Albenga e assessore di Cairo Montenotte i quali hanno già da tempo dato la propria disponibilità a correre sotto le insegne di Liguria Popolare e che oggi daranno il loro contributo anche alla nuova compagine”.

“Nelle prossime ore certamente incontrerò il responsabile provinciale di Forza Italia Melgrati per dare vita ad una squadra coesa che sappia dare voce alle istanze della provincia di Savona. Sono anche certo che questa esperienza possa dare frutti importanti e riportare una rappresentanza moderata della nostra provincia in senso al prossimo consiglio regionale”.