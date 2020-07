Regionali 2020, Michelucci (IV) svela: “Su Massardo c’è ampia convergenza”

Liguria. “Tre giorni fa ho partecipato a una riunione durante la quale l’area riformista ligure e i 5 Stelle hanno sostenuto l’ipotesi della candidatura di Massardo. Ho ascoltato Luca Pastorino e altri esponenti della sinistra dare la loro disponibilità a sostenere Massardo nel caso fosse il candidato scelto. Non era scontato vedere Paita e Pastorino avviare una convergenza su un nome. Questo è accaduto. Nei fatti”.

Parole del capogruppo di Italia Viva in Regione Juri Michelucci, che svela l’ampia convergenza sul nome di Aristide Massardo come l’anti-Toti in vista delle prossime elezioni regionali.

“Cosa deve ancora succedere per formare questa ampia coalizione e indicare Aristide Massardo come candidato?” si chiede Michelucci.

“Qualcuno per non chiudere questa ampia coalizione adduce il tema del programma. Davvero con tutti i problemi infrastrutturali liguri e dopo che il Governo ha dato il via libera ad una serie di opere tra cui la Gronda questi temi possono essere ritenuti un ostacolo perché Italia Viva li ha sostenuti?”.

“Vogliamo vincerle le elezioni regionali?” conclude Michelucci.