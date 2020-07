Regionali 2020, Mantero (M5S): “Su Sansa accordo solido, fantasiose altre ricostruzioni”

Liguria. “Trovo bizzarre e molto fantasiose le ricostruzioni secondo cui ci sarebbe un presunto stop di chicchessia sulla candidatura di Sansa a presidente della Regione Liguria”. Parole di Matteo Mantero, parlamentare ligure del Movimento 5 Stelle, che interviene sulla scelta del candidato presidente per le prossime elezioni regionali.

“Come saprete – continua il senatore pentastellato – l’accordo, frutto di trattative complesse e faticose, è stato trovato la scorsa notte su mandato del capo politico, quindi Ferruccio Sansa è a tutti gli effetti il candidato presidente sostenuto dal M5S, Pd e campo progressista”.

“Ferruccio Sansa – conclude Mantero – è la persona giusta per liberare la Liguria da un centrodestra che ha affossato la sanità pubblica e condannato la regione a 5 anni di nulla, delegittimare il lavoro di attivisti, portavoce e capo politico a prescindere, per pruriti personali, danneggia solo la Liguria e i liguri che non meritano altri 5 anni di Toti”.