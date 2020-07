Regionali 2020, l’Udc appoggia il presidente Toti con una propria lista

Liguria. L’Udc (Unione di centro) scende in campo per le regionali di settembre, con la benedizione del segretario nazionale Lorenzo Cesa: gli uomini e le donne dello “scudo crociato” appoggeranno il presidente uscente Giovanni Toti con una propria lista.

“In provincia di Savona non abbiamo mai smesso di lavorare, siamo stati impegnati con i nostri ‘uomini’ alle ultime elezioni comunali e abbiamo già un elenco di nomi, pesanti, che saranno presentati nei prossimi giorni”, afferma in una nota il partito.

Fra i candidati che saranno in prima linea per la prossima campagna elettorale spicca il nome dell’avvocato loanese Maria Luisa Formato, da sempre nell’Udc, in cui ha ricoperto la carica di assessore nel Comune di Borghetto Santo Spirito ed è stata candidata nel 2009 alle europee.

Ieri a Genova, dove è stato fissato l’incontro in Regione fra Toti e il segretario nazionale Lorenzo Cesa, si è svolta la prima riunione del nuovo coordinamento regionale Udc, che sarà guidato da Umberto Calcagno, mentre Enrico Sivori curerà la parte organizzativa. Nelle province di Savona e Imperia nominato dal segretario Cesa come coordinatore Roberto Pizzorno, che si avvarrà della collaborazione di Rosario Merenda e Marco Giancarlo.