Pietra Ligure. Il chiosco “Free Beach” della spiaggia libera al confine tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi nel mirino dei ladri questa notte.

Ignoti, infatti, hanno fatto irruzione all’interno della struttura, forzando la serranda e l’entrata con un piede di porco e altre arnesi, con ingenti danni. Il loro obiettivo era fare razzia di generi alimentari e altri prodotti contenuti all’interno, oltre alla cassa.

Foto 2 di 2



Alla fine sono riusciti a portare via alcune bottiglie e 200 euro in monete.

Per i titolari la brutta sorpresa questa mattina, quando hanno notato il danno procurato dal furto con scasso perpetrato dai malviventi.

Sono stati allertati i carabinieri che hanno svolto un primo sopralluogo e avviato gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili, che, probabilmente, sono passati dalla spiaggia, così come dal litorale hanno trovato la via di fuga per non dare troppo nell’occhio.